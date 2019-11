In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast staat de uitspraak in de zaak van John de Mol tegenover Facebook centraal. De Mol startte een kort geding tegen het socialemediabedrijf nadat zijn naam en foto werden gebruikt voor misleidende bitcoinadvertenties. Hij wil nu dat het sociale netwerk maatregelen neemt tegen de advertenties. We praten hierover met economieredacteur Wilbert Zuil en NUcheckt-redacteur Shannon Bakker.

