Vrijdag is de uitspraak in de zaak van Imanuelle Grives. De Nederlandse actrice werd in juli van dit jaar met een flinke hoeveelheid drugs betrapt op het Belgische festival Tomorrowland. Waarom had ze zo veel drugs op zak, wat doet dit met haar carrière en wat voor straf hangt haar boven het hoofd? We bespreken het met entertainmentverslaggever Lara Zevenberg en rechtbankverslaggever Joris Peters.

