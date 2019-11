In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Woensdag werd advocaat Philippe Schol neergeschoten in Duitsland. Volgens de Duitse politie lijkt het om een gerichte actie te gaan. De daders zijn nog altijd spoorloos en agenten zijn momenteel bezig met een grootschalig onderzoek. Wie is Schol, en hoe kon dit gebeuren? Dat vragen we aan rechtbankverslaggever Joris Peters.

