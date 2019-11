In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Duizenden scholen sluiten deze woensdag hun deuren vanwege de onderwijsstaking. De sector zegt structureel meer geld nodig te hebben om de problemen zoals werkdruk op te lossen. We praten over de onderwijsstaking met redacteur Robbert Blokland en aardrijkskunde leraar Michel Klijmij van het Coornhert Gymnasium in Gouda.

