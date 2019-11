In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Roger Stone, vriend en voormalig adviseur van de Amerikaanse president Donald Trump, moet in de Verenigde Staten voor de rechter verschijnen vanwege zijn rol in het Ruslandonderzoek. Stone staat terecht voor liegen tegen het Congres, het belemmeren van het onderzoek en het beïnvloeden van een getuige. We praten hierover met buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

