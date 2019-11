In de Week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl.

Meerdere mensenrechtenorganisaties roepen aandeelhouders van Ajax op om de club ter verantwoording te roepen over een trainingskamp in Qatar. De Amsterdamse voetbalclub reist in januari naar dat land voor de wintertraining. Eenmaal daar zal de club een stadion voor het WK 2022 testen en gebruikmaken van een luxe hotel dat daarbij hoort.

We praten met verslaggever Joost Nederpelt en chef sportredactie Daan Smink over de situatie. Waarom heeft Ajax voor deze locatie gekozen en hoe moet NU.nl het nieuws verslaan over de mensenrechten in Qatar?

