In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze podcast gaat over 23 vrouwelijke Syriëgangers die eisen dat de Nederlandse staat hen samen met hun kinderen naar Nederland terughaalt. De vrouwen en kinderen zitten nu vast in kampen in Noord-Syrië.

Daarnaast hebben twee Nederlandse vrouwen en drie kinderen die ook vastzaten in een gevangenenkamp, zich donderdag gemeld bij de Nederlandse ambassade in de Turkse hoofdstad Ankara. Zij kwamen daar met het verzoek of ze terug konden keren naar Nederland.

Alleen zijn we er in Nederland momenteel toe in staat om de moeders en kinderen op de juiste manier te berechten en te begeleiden? Dat vroegen wij aan Daan Weggemans, terrorismeonderzoeker van de Universiteit van Leiden.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.