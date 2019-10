In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden stemt deze donderdag over het onderzoek naar een eventuele afzetting van Donald Trump. De Amerikaanse president vroeg de Oekraïense president om een onderzoek te starten naar een van de rivalen bij de Amerikaanse verkiezingen in 2020: Joe Biden. De Democraten vinden dat Trump hierdoor zijn politieke macht heeft misbruikt. Over dit onderzoek hoor je Amerika-deskundige Willem Post.

