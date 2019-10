In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De bouwsector protesteert woensdag tegen de stikstofregels. Deze regels "zetten Nederland op slot", stellen de bouwers. Het kabinet zegt naar een oplossing te zoeken, maar vooralsnog is die niet gevonden.

Het moet een publieksvriendelijke actie worden, maar wat mogen we ons daarbij voorstellen? En hoeveel actievoerders worden er verwacht in Den Haag? We praten erover met Job van der Plicht, binnenlandverslaggever van NU.nl.

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.