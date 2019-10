In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Afgelopen weekend waren er wederom massademonstraties in Barcelona. Honderdduizenden mensen gingen de straat op, aldus de Spaanse politie. Dat deden zij vanwege de jarenlange straffen die zijn opgelegd aan negen separatistenleiders.

De voormalige Catalaanse president Carles Puigdemont was het gezicht van het onafhankelijkheidsreferendum in 2017. Hij verblijft inmiddels al langere tijd in België, vanwege een internationaal arrestatiebevel dat tegen hem is uitgevaardigd. Dinsdag besluit de Belgische rechtbank of Puigdemont wel of niet wordt uitgeleverd aan Spanje. We praten erover met journalist en schrijver Edwin Winkels die in Barcelona woont.

