Prins Harry en zijn echtgenote Meghan Markle zijn niet te spreken over de Britse pers. Het paar heeft zaken lopen tegen Mail On Sunday, Daily Mirror en The Sun vanwege het afluisteren van Harry's telefoon en het verspreiden van een persoonlijke brief van Meghan.

Afgelopen week lieten beiden nog weten zich terug te trekken uit de publiciteit. Het stel wil meer tijd hebben voor het gezin. We praten over de relatie tussen het prinselijk paar en de Britse pers, en maken de vergelijking met onze eigen koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Je hoort entertainmentverslaggever Lara Zevenberg en entertainmentredacteur Danja Koeleman.

