Vandaag komen in Brussel de ministers van defensie van de NAVO-landen bijeen, onder meer om een grote NAVO-top voor te bereiden die in december in Londen wordt gehouden

Maar er zal uiteraard ook worden gesproken over de Turkse inval in Noord-Syrië, want Turkije is een NAVO-lid en tot voor kort werden de Koerden in Syrië gesteund door een ander NAVO-lid: de Verenigde Staten.

In deze podcast praat defensiespecialist Dick Zandee van Instituut Clingendael over de gespannen sfeer binnen de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie.

