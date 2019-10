In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Een deel van Amsterdam wordt woensdag drooggelegd. Tussen 12.00 uur en 18.00 uur mogen winkels, supermarkten en slijterijen op en rond de Wallen geen alcohol verkopen.

Aanleiding is de Champions League-wedstrijd tussen Ajax en Chelsea die woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA wordt gespeeld. De bewoners op de Wallen zijn op zijn zachtst gezegd geen fan van Engelse fans, zegt Dionijs de Hoog in onze podcast. Hij is woordvoerder van een grote groep mensen die op de Zeedijk woont.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.