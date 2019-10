In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

"Er wordt niet over de Brexit gestemd!" Zo klonk het oordeel van de Britse Lagerhuis-voorzitter John Bercow maandag. Hij kwam tot deze beslissing omdat de motie in kwestie afgelopen zaterdag ook al is voorgelegd aan het parlement. Hiermee speelde Bercow een bepalende rol in het Brexit-proces.

Waarom weigerde hij een tweede stemming en krijgt Boris Johnson zijn Brexit-deal er dinsdag wel doorheen? In deze podcast hoor je de mening van Europadeskundige Rem Korteweg van Instituut Clingendael.

