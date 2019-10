In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Supporters van Eredivisie-clubs hebben afgelopen weekend meer inzicht gekregen in de beslissingen van de videoscheidsrechter (VAR). De KNVB laat nu namelijk via schermen zien wat de scheidsrechters hebben besloten na bijvoorbeeld een overtreding.

De vraag is alleen of de werkwijze van de VAR al waterdicht is. Of gaat er nog een hoop fout? Ook stellen sommigen dat de VAR het voetbalplezier heeft verminderd. Daar kan NUsport-verslaggever Rypke Bakker ons alles over vertellen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.