Een vader met in totaal zes kinderen heeft jarenlang afgesloten van de buitenwereld geleefd op een boerderij in Drenthe. Het dorpje Ruinerwold was plots wereldnieuws. Berichten op basis van bronnen kwamen naar buiten, maar lang niet alles bleek te kloppen.

Zelfs na contact met de politie en een persconferentie was er nog altijd veel onduidelijkheid over wat nu wel en niet klopte. Samen met rechtbankverslaggever Lisa van der Wal en verslaggever binnenland Job van der Plicht praten we over deze zaak en leggen we uit waarom de berichtgeving zo snel veranderde.

