In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De deadline voor de Brexit komt steeds dichterbij. De Europese Raad praat donderdag en vrijdag over de scheidingspapieren. Met nog grofweg twee weken te gaan, moeten dus wel stappen gezet worden als beide partijen tot een akkoord willen komen. Wij praten hierover met Vanessa Lamsvelt, Brexit-expert van EenVandaag en maker van de wekelijkse Brexitchat.

