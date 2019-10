In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Dinsdag 8 oktober is de laatste werkdag in de Tweede Kamer voor Partij voor de Dieren-kopstuk Marianne Thieme. Thieme was een van de oprichters van de PvdD, die in 2002 als een beweging begon, en heeft zich in die tijd altijd ingezet voor natuur en dier. We praten over haar politieke carrière en over de partij met politiek verslaggever Edo van der Goot.

