KLM bestaat vandaag precies honderd jaar. Op deze datum werd de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij opgericht. Hoewel het bedrijf af en toe in zwaar weer verkeerde, is het inmiddels een van de oudste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Wij gaan naar de oorsprong van dit bedrijf kijken en ook naar zijn huidige vorm. Dat doen we met Ron Wunderink die ruim veertig jaar voor KLM heeft gewerkt en nu als schrijver actief is.

