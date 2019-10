In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

NU.nl heeft aan verschillende middelbare scholen gevraagd of zij last hebben van een lerarentekort en wat ze doen als er niet genoeg leraren zijn. Hieruit bleek dat onvervulde vacatures op meerdere scholen voor lesuitval zorgen en dat ze zich inderdaad zorgen maken over een tekort aan leraren. NUcheckt-redacteur Shannon Bakker zat achter dit onderzoek en vertelt hoe ze te werk is gegaan.

