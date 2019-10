In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Op het jaarlijkse congres van de Britse Conservatieve Partij heeft premier Boris Johnson woensdag zijn nieuwe voorstellen voor een uittredingsakkoord met de Europese Unie toegelicht. Wat houden deze plannen in, en kunnen ze aanslaan in Brussel? We praten hierover met buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

