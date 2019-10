In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze woensdag is het precies één jaar geleden dat de Saudische journalist Khashoggi verdween tijdens een bezoek aan het Saudisch consulaat in Istanboel. Er wordt algemeen aangenomen dat de journalist is gemarteld en vermoord.

De Saudische kroonprins Mohammed bin Salman zou een rol hebben gespeeld, maar ontkent betrokkenheid. Vooralsnog is er niemand veroordeeld in deze zaak.

We bespreken de zaak met Paul Aarts, Midden-Oostendeskundige aan de Universiteit van Amsterdam.

