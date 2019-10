In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Het is een belangrijke dag voor de agrarische sector. Volgens veel boeren is het limiet bereikt als het gaat om het gebrek aan erkenning voor hun werk en de negatieve berichten rondom de sector. Daarom is er een protest georganiseerd op het Malieveld in Den Haag. Boeren vanuit heel het land komen met hun trekkers richting de Hofstad. We praten over de actie met verslaggever binnenland Job van der Plicht.

