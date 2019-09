In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De rechtbank van Zutphen is deze week begonnen aan grote misbruikzaak. De 46-jarige Anthony B. uit het Gelderse dorp Alem wordt verdacht van kindermisbruik en het maken van kinderporno. Meer dan vierentwintig kinderen zouden hierdoor slachtoffer zijn geworden. Rechtbankverslaggever Lisa van der Wal is voor NU.nl bij de zittingsdagen aanwezig en wij gaan met haar in gesprek over deze zedenzaak.

