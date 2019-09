In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Deze donderdag heeft de VN uitgeroepen tot internationale dag voor het afschaffen van kernwapens. Sinds de Koude Oorlog is het totale aantal van deze wapens wereldwijd afgenomen. Alleen hoe staan we er nu eigenlijk wereldwijd voor als we kijken naar het afschaffen van kernwapens? Dat vroegen wij aan Sico van der Meer, kernwapenexpert bij instituut Clingendael.

