Maandag zal de rechtbank van Utrecht weer in het teken staan van de tramaanslag in Utrecht. Daar zal namelijk de tweede pro-formazitting gehouden worden voor deze zaak. De hoofdverdachte Gökmen T. staat terecht voor het op 18 maart doodschieten van vier mensen in een tram bij het Utrechtse 24 Oktoberplein. T. zelf zal vandaag niet aanwezig zijn bij deze zitting. Eerder liet de rechtbank weten geen aanleiding te zien om hem te verplichten bij de tweede zitting aanwezig te zijn. Over deze zaak gaan we in gesprek met rechtbankverslaggever Joris Peters.

