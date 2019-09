In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Advocaat Derk Wiersum is woensdagochtend op 44-jarige leeftijd geliquideerd in de Amsterdamse wijk Buitenveldert. De moord op Wiersum is de tweede liquidatie in het omvangrijke Marengo-proces rondom de verklaringen van kroongetuige Nabil B.

Eerder werd de onschuldige broer van B. in zijn kantoor in Amsterdam geliquideerd. We bellen hierover met rechtbankverslaggever Joris Peters hierover aan de telefoon.

