In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Zaterdag werden twee Saoedische olie-installaties aangevallen, vermoedelijk door drones. Deze aanval heeft ervoor gezorgd dat 5 procent van de wereldwijde olieproductie is komen stil te liggen. We praten over de situatie met Nick Augusteijn van de NU.nl-redactie, die de ontwikkelingen voor ons volgt.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.