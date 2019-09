In de Week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl. Deze aflevering praten we over een week leven zonder (wegwerp)plastic.

Sta jij weleens stil bij de hoeveelheid plastic die je gebruikt? Voor NU.nl heeft Ingeborg Veen afgelopen week een 'plasticdieet' gevolgd. Dat betekent onder meer geen voorverpakte groente of fruit, eigen stoffen boodschappentassen mee en alternatieve producten zoeken voor alles wat verpakt is in plastic.

