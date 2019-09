In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Techgigant Apple kondigt naar alle waarschijnlijkheid deze dinsdag nieuwe iPhones aan. Dat zal gebeuren in het Steve Jobs Theater. In Dit Wordt het Nieuws blikken we vast vooruit op deze persvoorstelling met NUtech-redacteur Stan Hulsen.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag om 6.00 uur op NU.nl.