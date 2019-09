In de Week van NU praat presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie over het nieuws op NU.nl. Deze aflevering verdiepen we ons in de Brexit.

De Brexit komt dichterbij, maar er is nog altijd geen duidelijkheid over hoe de uittreding eruit gaat zien. Een meerderheid van het Britse Lagerhuis stemde woensdagavond in met een motie die een 'no deal-Brexit' bij wet moet voorkomen.

Vrijdag lieten oppositiepartijen weten een tweede poging van premier Boris Johnson om verkiezingen uit te schrijven, niet zullen steunen. We praten erover met buitenlandredacteur Matthijs le Loux.

