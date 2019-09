In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In Hongkong is het omstreden uitleveringswetvoorstel na maanden van onrust ingetrokken. Dat is echter slechts één van de vijf eisen die zijn gesteld door de demonstranten. Het einde van de demonstraties lijkt daardoor nog niet in zicht. We praten hierover met Lisa Lin van de NU.nl-redactie.

