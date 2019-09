In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De Brexit bevindt zich momenteel in zwaar weer. Dat komt omdat het Britse Lagerhuis gister bijeen kwam om te praten over een politieke crisis. De oppositie en rebellen binnen de Conservatieve Partij willen koste wat het kost voorkomen dat er op 31 oktober een Brexit zonder deal met de EU plaatsvindt. Een motie hiervoor zal vandaag officieel worden behandeld. Over deze kwestie hoor je NU.nl-redacteur Matthijs le Loux.

