Vrijdag om 12.00 uur wordt bekend in welke Nederlandse stad het Eurovisie Songfestival volgend jaar plaatsvindt: in Maastricht of Rotterdam. De NPO maakt het nieuws bekend in een korte tv-uitzending die even voor twaalven begint op zowel NPO1 als NPO2. Woensdagavond leek het er even op dat de uitslag door een technische fout al op straat lag. Over deze fout en de bekendmaking praten we met entertainmentredacteur en Songfestival-verslaggever Lara Zevenberg.

