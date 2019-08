In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

In deze podcast hebben we het over de hevige bosbranden in de Amazone. Zo bleek begin deze week dat er honderden nieuwe branden waren opgelaaid in het gebied. Ondertussen zijn 44.000 Braziliaanse militairen ingezet om het vuur te bestrijden. De bosbranden zijn vaker een probleem, maar dit jaar lijkt het echt heel erg te zijn. We praten over deze situatie met Pieter Zuidema, hoogleraar tropische bosecologie van de Wageningen Universiteit en Latijns-Amerika correspondent, Marjon van Royen.

