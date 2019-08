In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Ajax speelt woensdagavond in de Johan Cruijff ArenA tegen APOEL Nicosia. Vorige week werd het 0-0 op Cyprus. Het was een wedstrijd die Ajax snel moest vergeten. Met een week rust van de Eredivisie en trainingen voor de spelers moet de selectie van trainer Erik ten Hag het waarmaken. We praten over de wedstrijd met Rypke Bakker van de sportredactie.

