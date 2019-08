In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag is het de Internationale Dag ter Herinnering aan de Slavenhandel en de Afschaffing ervan. Op 23 augustus 1791 ontstond in de Dominicaanse Republiek een opstand die een symbolische rol zou gaan spelen bij de afschaffing van de trans-Atlantische slavenhandel. Over deze gebeurtenis praten we met NU.nl-redacteur Matthijs le Loux en Gert Oostindie, directeur van het Koninklijk Instituut van Taal-, Land- en Volkenkunde (KITLV) en hoogleraar aan de Universiteit Leiden.

