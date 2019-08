In de ochtendpodcast Dit wordt het nieuws praten we je bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Vandaag zullen inspecteurs de bouwconstructie van stadion Galgenwaard in Utrecht controleren. Na het instorten van het dak bij het AZ-stadion zegt de eigenaar van het stadion in de Domstad geen risico te willen nemen. We gaan hierover praten met Rob Nijsse, hoogleraar constructief vormgeven aan de TU Delft en bouw- en brandexpert Ynso Suurenbroek.

