In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je deze zomer 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Over 446 dagen vinden in de Verenigde Staten de presidentsverkiezingen plaats. Ondanks dat dit nog meer dan een jaar duurt leven de verkiezingen al enorm bij de democraten. Meer dan twintig personen willen het opnemen tegen de huidige president Donald Trump, inmiddels lijkt een kleine groep van vier wel de meeste kans te hebben om namens de democraten op het stembiljet te komen. We praten erover met NU.nl-redacteur Matthijs le Loux en bellen met Amerikadeskundige Laila Frank.

Abonneer je op de podcast

Je kunt je ook gratis abonneren op deze podcast. Voor iOS-gebruikers kan dat via iTunes. Mocht je een Android-telefoon hebben, dan kun je de podcast beluisteren door in een gedownloade podcastapp te zoeken op NU.nl.

Je vindt deze podcast elke maandag tot en met vrijdag in de namiddag op de voorpagina van NU.nl.