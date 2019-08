In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je deze zomer 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Een week geleden vroegen we op NU.nl om ervaringen met werkdruk in de zorg te delen. Daarop werd veel gereageerd. Mensen voelen de druk en dat is ook niet zo gek, want de vraag om zorg is anders dan voorheen.

In deze podcast laten we meerdere NUjij'ers aan het woord die werkzaam zijn in de ouderenzorg en we praten met Atie Schipaanboord, coordinator Public Affairs bij de ANBO, de belangenorganisatie voor senioren.

