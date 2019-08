In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je deze zomer 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

Al ruim twee maanden is er onrust in Hongkong. Betogers raken slaags met de politie. Beelden van afgezette straten, traangas en vechtpartijen zijn te zien op sociale media. Het lijkt alsof er in Hongkong niets anders gaande is. Maar niet alle inwoners staan achter de protesten.

We praten met China-deskundige Fred Sengers over de situatie in Hongkong en ook NU.nl-redacteur Lisa Lin schuift aan over hoe het allemaal begon.

