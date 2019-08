In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De problematiek rondom het Indiase Kasjmir heeft een nieuw hoofdstuk gekregen. Eerder werd bekend dat India de autonomie van Kasjmir had ingetrokken en dat communicatie in het gebied vrijwel onmogelijk is gemaakt. Nu zouden er ook honderden politici en separatisten in Kasjmir onder huisarrest gehouden worden. Waar gaat dit naartoe?

Dat vragen we aan Marjan Lucas, onderzoekster conflictgebieden en NU.nl-redacteur Matthijs le Loux.

