In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De prijs van een dagje uit is in de laatste vijf jaar hard gestegen. Denk hierbij aan musea, dierentuinen en attractieparken die duurder zijn geworden. In deze aflevering gaan we na waar die stijging vandaan komt. Daarover praten we met Kees Klesman, directeur van de Club van Elf, een samenwerkingsverband voor de grootste dagattracties. En Marjolijn Jaarsma van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vertelt over het onderzoek.

