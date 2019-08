In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu en bespreken we het nieuws van de dag.

De NS start in september met een proef voor reclame in de trein. In 137 intercity's komt op de schermen met reisinformatie eens in de vijf minuten een reclameboodschap voorbij.

In de Dit Wordt Het Nieuws-podcast vragen wij aan Bert Pol, emeritus hoogleraar overheidscommunicatie, hoe reclame werkt en of het ook daadwerkelijk blijft hangen. Met Jordi van de Bovenkamp, reclamemaker bij Boomerang Agency, zoeken we naar de kracht van een goede reclame.

