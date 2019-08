In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu, en bespreken we het nieuws van de dag.

De zeer dodelijke massaschietpartij in de Amerikaanse staat Texas in de nacht van zaterdag op zondag (lokale tijd) werd mogelijk door de aanslagpleger vooraf aangekondigd op het rechts-extremistische forum 8chan. Hoe zit het met de vrijheid van meningsuiting op het internet? En kan je 8chan verantwoordelijk houden voor schietpartijen zoals in El Paso? We vragen het aan Michael Klos, onderzoeker bij de Universiteit Leiden. Ook praten we met Bastiaan Vroegop van onze techredactie en schuift Ruben Swart van ons discussieplatform NUjij aan.

