In deze aflevering van de Week van NU blikt NU.nl-hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman met de redactie terug op de week.

In deze Week van NU praten we over de start van het nieuwe Eredivisie-seizoen en welk team de meeste kans op de landstitel maakt. Ook hebben we het over spraakassistent Siri van Apple. Nederlandse opnames worden door mensen afgeluisterd om de dienst te kunnen verbeteren, terwijl dit niet expliciet aan gebruikers bekend wordt gemaakt. Inmiddels is Apple wel gestopt met het luisteren.

Je hoort presentator en hoofdredacteur Gert-Jaap Hoekman in gesprek met coördinator van de sportredactie Rypke Bakker en techredacteur Stan Hulsen.

