De wet Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding - ook wel bekend als het 'boerkaverbod' - is sinds donderdag van kracht. Daardoor mag je geen kleding die het gezicht volledig bedekt - denk aan een boerka, nikab, integraalhelm of bivakmuts - meer dragen in een openbare ruimte, zoals ziekenhuizen en overheidsgebouwen.

We praten over de invoering van de wet en de handhaving daarvan met politiek verslaggever Avinash Bhikhie en binnenlandverslaggever Job van der Plicht. Ook behandelen we de reacties op ons discussieplatform NUjij met Tom van Marrewijk.

