In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu, en bespreken we het nieuws van de dag.

ProRail wil dat alle treinstations in Nederland over twee jaar rookvrij zijn. Volgens de spoorbeheerder is het draagvlak voor de maatregel toegenomen.

In Dit wordt het nieuws praten we hierover met FNV Spoor-bestuurder Henri Janssen, ProRail-woordvoerder Andy Wiemer en Sanne van Galen, woordvoerder bij Reizigersorganisatie Rover. Ook luisteren we naar de meningen op straat, komen de reacties op ons discussieplatform NUjij aan bod en hoor je nog een korte reactie van de NS.

