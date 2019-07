In de podcast Dit wordt het nieuws praten we je de komende weken 's middags bij over het belangrijkste nieuws van nu, en bespreken we het nieuws van de dag.

Steeds meer huisdieren in Nederland zijn verzekerd. In de eerste helft van dit jaar steeg het aantal afgesloten huisdierverzekeringen met 55 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018, aldus verzekeraar Reaal Dier & Zorg.

In Dit wordt het nieuws gaan we langs bij dierenarts Bas van Grieken van AniCura om te praten over wat voor zorg huisdieren tegenwoordig kunnen verwachten en waar je op moet letten voordat je de dierenarts belt.

