Intensieve controles met MRI-scans of mammografieën blijken voor dragers van het borstkankergen BRCA2 bijna net zo effectief als het preventief amputeren van beide borsten, concluderen onderzoekers van het Erasmus MC na onderzoek. We bellen daarover met onderzoeker en epidemioloog Annette Heemskerk-Gerritsen van het Erasmus MC. Ook praten we met twee NUjij'ers die vertellen over hun ervaring met het borstkankergen.

